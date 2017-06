70 milhões de pessoas já viram este musical: você é uma delas?

Baseado no romance homônimo de Victor Hugo, Les Misérables (Os Miseráveis) é um dos musicais mais populares de todos os tempos. Soma números astronômicos desde a estreia de sua primeira versão, na França, em 1980. No Brasil, foi apresentado pela primeira vez há 16 anos, em São Paulo, no mesmo palco ao qual retorna agora. O espetáculo está em cartaz no Teatro Renault até 30 de julho, com patrocínio de Bradesco.

Ao contar a história do ex-condenado Jean Valjean, preso por roubar um pão para alimentar o sobrinho faminto, o musical explora diversos aspectos da condição humana. Perseguido pelo inspetor de polícia Javert, Jean tenta recomeçar sua vida em uma trama de traição, humildade e muita luta.

A versão atual de “Les Mis” é uma repaginação londrina realizada em 2010 para comemorar os 25 anos do espetáculo. A produção de Cameron Mackintosh, escrita por Alain Boublil e Claude-Michel Schönberg, conquistou rapidamente o mundo, a ponto de inspirar a criação do premiado filme Os Miseráveis (2012), com Hugh Jackman, Anne Hathaway e Russell Crowe.

Reunimos os números que comprovam a grandiosidade desse sucesso

SERVIÇO

Les Misérables