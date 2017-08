Yellen diz que mudanças nas regulações devem ser modestas

Jackson Hole, Estados Unidos – As reformas implementadas após a crise de 2007 a 2009 fortaleceram o sistema financeiro sem prejudicar o crescimento econômico, e qualquer mudança futura deve continuar modesta, disse a chair do banco central dos Estados Unidos, Janet Yellen, em sua defesa mais completa das regras implementadas após a Grande Recessão.

“A literatura sugere que as principais reformas que implementamos aumentaram substancialmente a resiliência sem limitar indevidamente a disponibilidade de crédito ou o crescimento econômico”, afirmou a chair do Federal Reserve na conferência anual de bancos centrais em Jackson Hole.

Algumas mudanças em regulamentos individuais podem ser justificadas, disse Yellen, mencionando especificamente o possível relaxamento do limite da regra Volcker sobre negociação de ações dos bancos, além de um maior relaxamento das regras que se aplicam aos bancos médios e pequenos. Medidas podem ser necessárias, concordou ela, para melhorar a liquidez em partes do mercado de títulos, embora esse sistema permaneça “robusto”.

No geral, a chair do Fed disse que “qualquer ajuste no quadro de regulação deve ser modesto e preservar o aumento da resiliência” em um sistema financeiro que ela disse ser agora mais capaz de enfrentar os choques futuros.

Ela não mencionou a política monetária em suas declarações.

Mas as declarações dela são uma mensagem forte para o Congresso e uma administração da Casa Branca que tem que pedido a inclusão de algumas regras na lei Dodd Frank e que outras regras sejam aliviadas, argumentando que elas desaceleraram a economia.