Wall St vê plano de normalização do balanço do Fed até dezembro

Nova York – Os principais bancos de Wall Street acreditam que o Federal Reserve deve anunciar até o fim do ano o plano de reduzir seus reinvestimentos em títulos do Tesouro e em títulos hipotecários num esforço para começar a encolher seu balanço patrimonial de 4,5 trilhões de dólares.

Cinco dos quinze principais dealers, ou bancos que fazem negócios diretamente com o banco central norte-americano, esperam que o Fed comece a reduzir os seus reinvestimentos até o final do ano, enquanto o restante previu que o banco central deverá fazer isso até o final do segundo trimestre de 2018.