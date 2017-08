Votação da TLP em comissão é adiada para quarta-feira

Brasília – A votação na comissão mista do texto-base que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) foi adiada para as 9h de quarta-feira, informou o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC-SE).

A programação inicial previa a votação da TLP nesta terça, mas a sessão foi interrompida pelo presidente da comissão mista, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), que justificou que a MP não trazia os requisitos orçamentários necessários.

O término da sessão causou protestos de membros da base governista, que buscavam um meio de destituir o senador petista da presidência da comissão.

A TLP balizará o custo dos financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que passará a contar com menos subsídios da União, dentro de esforços para buscar o reequilíbrio das contas públicas e elevar a potência da política monetária.

O adiamento da votação levou cautela ao mercado financeiro no fim de sessão, ansioso pela aprovação da medida. O dólar avançou 0,40 por cento, a 3,1810 reais na venda.