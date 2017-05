Vídeo de comédia do Banco Central da Noruega enaltece o bacalhau

São Paulo – Bancos centrais não são conhecidos pela sua irreverência, mas a Noruega virou a exceção que confirma a regra.

O Norges Bank lançou há alguns dias um vídeo bem-humorado para divulgar o lançamento de novas cédulas da moeda nacional, o kroner.

Como o destaque do novo design é a presença do bacalhau-do-atlântico, o peixe nacional, eles convocaram um trio de comédia popular no país chamado KLM.

O grupo teve um hit em 1980 com uma paródia chamada Torsken kommer (“O bacalhau está chegando), atualizada no vídeo para Torske kroner nå” (“Agora tem kroner de bacalhau”).

A inspiração original é a canção “I Will Follow Him”, lançada nos anos 60 e popularizada para uma nova geração pelo filme “Mudança de Hábito, de 1992.

Peixe ou dinheiro

Na propaganda, os peixes são pescados e levados para o Norges Bank, onde são transformados em dinheiro. Øystein Olsen, diretor do Banco Central, faz uma ponta.

“Um pesquisador que pesquisa o bacalhau / conseguiu fazer cédulas azuis do mar / e agora milhões de noruegueses podem / tomar empréstimos em kroner de bacalhau”, diz a letra.

Em outro momento, um rap do “DJ Codfather” explica os dispositivos de segurança da nova moeda. O final diz que “se você usar todo seu dinheiro, então imprimimos mais.”

Procurada pelo site Quartz para fornecer uma tradução completa das letras, uma porta-voz do BC disse temer que o sentido se perdesse:

“Há uma série de rimas e referências à cultura popular norueguesa impossíveis de transmitir para uma audiência internacional”.

A Noruega é o melhor país do mundo para se viver, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano divulgado em março pela ONU com base em dados de 2015.

Veja o vídeo a seguir: