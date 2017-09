Vice-presidente do Banco Central dos EUA pede demissão a Trump

Nova York – O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Stanley Fischer, de 73 anos, entregou sua carta de demissão ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há pouco.

De acordo com o documento, ele pretende deixar o cargo a partir de 13 de outubro e estaria saindo do Fed por “motivos pessoais”. O mandato de Fischer expiraria em junho do ano que vem.

Na carta, o vice-presidente do Fed se disse orgulhoso de ter conseguido deixar o sistema financeiro mais forte e resiliente depois da crise financeira.

Economista respeitado e ex-diretor do Banco de Israel, Fischer entrou no Fed em 2014. Fonte: Dow Jones Newswires.