Vendas no varejo têm menor queda dos últimos 20 meses, diz ICVA

São Paulo – A receita de vendas do comércio varejista do país teve retração de 0,6 por cento em abril ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação do período, a menor queda desde julho de 2015, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segunda-feira.

O indicador é calculado com base nas vendas realizadas nos mais de 1,6 milhão de pontos de vendas ativos credenciados à Cielo.

Descontados os efeitos de calendário de abril, o desempenho do varejo no mês passado teria sido positivo, com acréscimo de 0,3 por cento, conforme o levantamento.

Por setores, os destaques positivos no mês passado foram o de vestuário, que vem se recuperando bem desde o início do ano; e o de supermercados e hipermercados, beneficiado pela Páscoa, que em 2016 ocorreu em março, apontou a pesquisa.

“A Páscoa, na média, prejudica o varejo, como geralmente ocorre com feriados, mas em alguns setores ela beneficia muito, como é o caso de supermercados e hipermercados”, observou o gerente da área de inteligência da Cielo Gabriel Mariotto, em nota.

O destaque negativo ficou para o segmento de turismo e transporte.

O ICVA de abril mostrou que todas as regiões brasileiras apresentaram aceleração no varejo, na medida deflacionada do índice.