Vendas internas de cimento no Brasil caem 0,9% em agosto

São Paulo – As vendas totais da indústria de cimento do Brasil em agosto caíram 0,9 por cento ante igual período do ano passado, para 5,041 milhões de toneladas, mostrando desaceleração no ritmo de queda, informou o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic) nesta segunda-feira.

Na comparação com julho e considerando os dias úteis, as vendas do setor tiveram alta de 0,1 por cento, segundo os dados da entidade. Já no acumulado de janeiro a agosto, houve queda acumulada de 8 por cento, a 35,7 milhões de toneladas, após acumular queda de 9,2 por cento de janeiro a julho na mesma comparação.

“Algumas medidas de incentivo à construção tomadas pelo governo federal nos últimos meses, mesmo não tendo colocado o setor cimenteiro na trajetória de crescimento, pelo menos vêm reduzindo o tamanho da queda”, disse o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, em comunicado à imprensa.

O consumo aparente de cimento, que incluiu as vendas no mercado interno mais as importações, totalizou 5 milhões de toneladas em agosto, queda de 1 por cento em relação ao mesmo mês do ano anterior.