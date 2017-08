Vendas do varejo eletrônico devem crescer 10% em 2017, diz Ebit

São Paulo – O mercado de varejo eletrônico no Brasil deve crescer cerca de 10 por cento em 2017, com perspectiva de bom desempenho de vendas nas principais datas comemorativas do segundo semestre, informou nesta quarta-feira a consultoria Ebit.

No primeiro semestre, o segmento registrou faturamento de 21 bilhões de reais, alta nominal de 7,5 por cento ante igual período de 2016, informou a Ebit em relatório.

Mais informações em instantes.