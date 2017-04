Vendas de veículos novos recuam em abril até dia 27, diz fonte

São Paulo – As vendas de veículos novos no Brasil em abril até dia 27 tiveram recuo de dois dígitos na comparação com todo o mês de março, segundo dados preliminares informados nesta sexta-feira por uma fonte do setor.

As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos até a quinta-feira, penúltimo dia útil do mês, somaram 147,7 mil unidades, disse a fonte sob condição de anonimato. Isso corresponde licenciamentos de 8,7 mil veículos por dia, considerando os 17 dias úteis do período.

Com isso, as vendas de abril devem somar 156,4 mil unidades se a média de licenciamentos por dia útil se manter nesta sexta-feira, dia de paralisações marcadas por diversas categorias profissionais e que interrompeu boa parte da produção de veículos do país.

Se confirmado o número, as vendas de abril devem mostrar recuos de 17,3 por cento ante os 189,1 mil licenciamentos de março e de cerca de 4 por cento sobre abril de 2016, em linha com expectativas do setor de que o desempenho do mês seria afetado pelo período menor de vendas e a situação frágil da economia.

No primeiro trimestre, as vendas de veículos novos no Brasil caíram 1,9 por cento ante os três primeiros meses de 2016, para 472 mil unidades.

Os dados oficiais do setor serão divulgados ao longo da próxima semana pelas associações de concessionários, Fenabrave, e de montadoras, Anfavea.