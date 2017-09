Vendas de veículos em 2018 devem crescer mais do que este ano

São Paulo – As vendas de veículos novos no Brasil no próximo ano devem superar o crescimento esperado para 2017 pela associação de montadoras, a Anfavea, afirmou nesta terça-feira o presidente da entidade, Antonio Megale.

“Todos os indicadores nos dão confiança de dizer que a retomada (da economia) já chegou. O ano de 2018 ainda será de grandes desafios, mas podemos dizer que o crescimento será superior a 2017, voltaremos a níveis mais próximos de dois dígitos”, disse Megale durante evento do setor promovido pela revista Quatro Rodas, da editora Abril.

A Anfavea elevou este mês a estimativa de crescimento das vendas em 2017 para 7,3 por cento, de 4 por cento anteriormente, para 2,2 milhões de veículos.