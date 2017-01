São Paulo – Os distribuidores de aço plano do Brasil tiveram alta de 16,8 por cento nas vendas em dezembro sobre um ano antes, para 221 mil toneladas, informou nesta terça-feira a associação que representa cerca de um terço do consumo da liga produzida por usinas do país, Inda.

Os estoques de aço plano em distribuidores eram de 900,5 mil toneladas no final de dezembro, queda de 2,1 por cento na comparação com novembro.

O Inda estima alta de 15 por cento nas vendas de aço plano em janeiro.