Vendas da Páscoa recuam 1,7% no país, diz Serasa Experian

São Paulo – As vendas da Páscoa neste ano no Brasil caíram 1,7 por cento ante o desempenho do ano anterior, afirmou nesta segunda-feira a empresa de análise de dados de crédito Serasa Experian.

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Páscoa 2017 considerou o período de 10 a 16 de abril versus o intervalo de 21 a 27 de março de 2016. No ano passado, as vendas haviam recuado 9,6 por cento.

Para os economistas da Serasa Experian, o melhor desempenho das vendas neste ano em relação a 2016 sinaliza que poderá ocorrer uma recuperação das vendas do varejo, “voltando ao território positivo ainda neste semestre”.

“O forte recuo da inflação e o atual movimento de redução das taxas de juros deverão impulsionar este movimento”, afirmaram em nota.

No final de semana da Páscoa, 14 a 16 de abril, a queda verificada pela Serasa Experian foi de 4,7 por cento em relação ao final de semana equivalente em 2016, de 25 a 27 de março.

A cidade de São Paulo foi exceção, com alta de 2,6 por cento no desempenho da semana de Páscoa em relação a 2016 e crescimento de 3,8 por cento no fim de semana.