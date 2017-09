Venda de veículos no Brasil passa por momento crucial

A Feração Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave), divulga nesta sexta-feira os dados sobre o emplacamento dos veículos novos em agosto, e deve mostrar que a vida melhora, mas continua difícil para as montadoras.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

A expectativa é alta para reverter os dados do mês passado, quando houve queda de 5% nas vendas em relação a junho. Apesar disso, o cenário, com 184.838 veículos emplacados, foi 1,9% melhor do que no mesmo mês do ano passado.

Com agosto sendo tradicionalmente um mês forte para as vendas, a esperança é que os resultados venham ainda melhores e continuem à frente do que foi 2016. No ano passado, a Fenabrave afirmou que a venda de veículos novos recuou 11% em agosto, se comparado a 2015.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) trabalha com otimismo: a expectativa é de aumento de 4% nas vendas até o fim do ano, para 2,05 milhões de veículos.

As montadoras também surfam na onda do otimismo e já apostam numa retomada no longo prazo: a alemã Volkswagen anunciou semana passada um investimento de 2,6 bilhões de reais para a modernização da fábrica de São Bernardo do Campo (SP); a americana General Motors e a francesa Renault também anunciaram aportes no país — de 1,4 bilhão de reais e 750 milhões de reais, respectivamente.

Embora melhores, as vendas de janeiro a julho deste somam 1,2 milhão de unidades, um pouco acima dos 1,16 milhão nos primeiros 7 meses de 2016. No ano passado como um todo, ficaram em 2 milhões.

Apesar da alta, os números estão muito abaixo daqueles alcançados em 2012 e 2013 — anos em que foram vendidos cerca de 3,8 e 3,75 milhões de automóveis, respectivamente.