Venda de máquinas agrícolas no Brasil cai 4,8% em 2016

São Paulo – As vendas de máquinas agrícolas no Brasil fecharam 2016 com recuo de 4,8 por cento ante o ano anterior, com um total de 42.839 unidadaes negociadas, informou nesta quinta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Já a produção de máquinas para a agricultura somou 53.017 unidades, o que representa queda de 4,1 por cento ante 2015.

Segundo a Anfavea, a venda e a produção de máquinas começaram a apresentar recuperação a partir do segundo semestre de 2016, mas em ritmo insuficiente para superar o desempenho do ano anterior.

Em dezembro, foram comercializadas 4.093 unidades em máquinas agrícolas, com alta de 14,8 por cento ante novembro e de 84 por cento ante o mesmo mês de 2015.

No mês passado, a Anfavea contabilizou a produção de 5.536 unidades dessas máquinas, uma alta de 1 por cento ante novembro.

Na comparação anual houve forte avanço, de mais de 500 por cento ante as 906 unidades produzidas em dezembro de 2015.