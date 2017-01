São Paulo – As vendas de automóveis e comerciais leves novos no Brasil em dezembro caíram 9,8 por cento sobre o mesmo período do ano anterior, para 199,2 mil unidades, informou nesta terça-feira uma fonte do setor com acesso a dados preliminares de emplacamentos.

Com o resultado do mês passado, os licenciamentos de carros e comerciais leves em 2016 somaram 1,989 milhão de unidades, queda de 19,8 por cento sobre 2015.