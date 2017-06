Veja o peso que cada país (e o Brasil) terá no crescimento global

São Paulo – Ainda não dá nem para dizer que o Brasil saiu da recessão, mas já há quem calcule nossa contribuição para o crescimento global nos próximos anos: 1,2%.

É o mesmo nível de Turquia e México e cerca de metade da contribuição da Indonésia, segundo um infográfico recente do site Visual Capitalist.

O que eles fizeram foi dividir em um grande bloco a importância que cada grande economia terá para a expansão do PIB mundial entre 2017 e 2019.

As previsões são do Banco Mundial e consideram uma expansão média da economia global de 2,7% nos anos citados.

Mais da metade pode ser colocado na conta das duas maiores economias: China (35,2%) e Estados Unidos (17,9%).

A China sai na frente porque apesar de continuar desacelerando, mantém níveis de crescimento estimados de 6,5% em 2017 e 6,2% em 2018 e 2019.

E isso sobre um PIB que já é o maior do mundo em termos de PIB em paridade de poder de compra e o segundo maior em dólar.

Resultado: novos US$ 2,3 trilhões para a economia global só neste período.

Os Estados Unidos são a maior economia em dólar, mas devem crescer a um ritmo muito mais lento: 2,1% em 2017, 2,2% em 2018 e 1,9% em 2018.

“Cortes de impostos e programas de infraestrutura podem levar a um crescimento maior do que o esperado no curto prazo, mas também a um aumento mais rápido nas taxas de juros”, diz o texto do Banco Mundial.

O otimismo com possíveis estímulos econômicos promovidos por Donald Trump causou uma euforia no mercado, mas o fenômeno já está minguando.

O banco francês Société Générale elegeu recentemente o risco de que Trump não passe seus cortes de impostos como o maior “cisne negro” da economia global.

A contribuição do Brasil para o crescimento global foi calculada considerando crescimento de 0,3% em 2017, 1,8% em 2018 e 2,1% em 2019.

Veja a seguir na imagem: