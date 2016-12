Varejo tem 2º pior Natal em 14 anos, diz Serasa Experian

São Paulo – As vendas de Natal do varejo brasileiro caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2016, na comparação anual, e tiveram o segundo pior desempenho em 14 anos, revelou nesta segunda-feira a empresa de informações de crédito Serasa Experian.

A constatação baseia-se na comparação das consultas feitas ao banco de dados da empresa na semana de 18 a 24 de dezembro, que foram 4 por cento menores do que em igual etapa de 2015. O ano passado, aliás, teve o pior desempenho da série, com queda de 6,4 por cento sobre um ano antes.

A série, que começou em 2003, não havia registrado queda até 2014, ano em que as vendas recuaram 1,7 por cento sobre o ano anterior.

Segundo os economistas da Serasa Experian, a aumento do desemprego, o crediário caro e a baixa confiança do consumidor seguiram pesando sobre as vendas de Natal.