Valor da produção agropecuária do país cai em 2016, diz governo

São Paulo – O Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária do Brasil atingiu 527,9 bilhões de reais em 2016, queda de 1,8 por cento ante 2015, com o país sofrendo as consequências da maior quebra de safra de grãos dos últimos 40 anos, afirmou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.

Para 2017, os primeiros indicadores mostram previsão de faturamento de 545 bilhões de reais, “refletindo a melhoria de resultado da maior parte das atividades das lavouras e da pecuária”, disse o ministério em nota. Entre as lavouras há forte crescimento esperado do valor da soja, milho, cana-de-açúcar, feijão e algodão.