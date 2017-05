Uruguai dá início a exportação de energia elétrica ao Brasil

Montevidéu – O Uruguai começou a exportar energia elétrica para o Brasil nesta terça-feira através do departamento de Rivera, na fronteira com o Rio Grande do Sul, e a partir do próximo dia 11 fará a transferência por meio de uma estação que a empresa estatal de energia, UTE, tem na cidade de Melo, no departamento de Cerro Largo, também na fronteira com o estado brasileiro, informou a ministra de Indústria do Uruguai, Carolina Cosse.

Em declarações publicadas no site do governo uruguaio, ela explicou que Melo tem uma estação “preparada para uma potência importante de transferência”.

“Acredito que este é um passo muito importante na consolidação do Uruguai como exportador de energia”, destacou.

Ainda segundo Cosse, seu país não compra energia elétrica há quatro anos, mas vende “muito bem” à Argentina há dois, o que representa, aproximadamente, 10% do total da força gerada em nível nacional.