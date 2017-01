Unilever encerra 2016 com vendas abaixo do esperado

Londres – A fabricante de bens de consumo Unilever divulgou nesta quinta-feira vendas menores do que o esperado no quarto trimestre, culpando a desmonetização na Índia e economia fraca no Brasil.

A empresa disse que as vendas subjacentes subiram 2,2 por cento no trimestre. A expectativa média de analistas era de alta de 2,8 por cento, de acordo com um consenso compilado pela empresa, após crescimento de 3,2 por cento no terceiro trimestre e de 4,7 por cento no primeiro semestre.

Para o ano todo, o crescimento das vendas foi de 3,7 por cento, abaixo da alta de 3,9 por cento que os analistas estavam esperando.

Olhando para a frente, a empresa está mirando um crescimento na faixa de 3 a 5 por cento para 2017, mas disse que os resultados na primeira metade do ano seriam abaixo disso, devido aos problemas no Brasil e na Índia, além do período da Páscoa.

“Nós esperamos o primeiro semestre e primeiro trimestre em particular tenham um ritmo ligeiramente mais lento do que isso,” disse o vice-presidente financeiro da Unilever, Graeme Pitkethly.