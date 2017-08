UE diz que não fará acordos comerciais com Reino Unido até Brexit

Bruxelas – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, enfatizou nesta terça-feira que as negociações sobre uma futura relação comercial entre União Europeia e Reino Unido após a saída dos britânicos da UE só poderão começar uma vez que as questões do divórcio tenham sido resolvidas.

O Reino Unido e a Comissão Europeia estão conduzindo uma terceira rodada de negociações nesta semana, a qual a UE afirmou que deve focar nos direitos dos cidadãos da UE e dos britânicos no exterior, em um acordo financeiro e na fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

“Eu gostaria de deixar claro que li com a devida atenção todos os papeis produzidos pelo governo britânico e nenhum deles é satisfatório, então há uma enorme quantidade de questões que precisam ser resolvidas”, disse Juncker em discurso à embaixadores da UE.

“Precisamos ser muito claros de que não iremos começar nenhuma negociação sobre a nova relação econômica e comercial entre Reino Unido e UE antes que todas essas questões sejam resolvidas… esse é o divórcio entre UE e Reino Unido. Não podemos misturar essas questões”, continuou ele.

“Primeiro resolvemos o passado antes de olhar para o futuro”.