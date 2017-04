UE aumenta tarifas de importação sobre aço chinês

Bruxelas – A Comissão Europeia informou nesta quinta-feira que adotou tarifas antidumping sobre as importações de produtos de aço laminados a quente da China a uma taxa superior àquelas já existentes, o que provocou uma reação irritada de Pequim.

A Comissão, em nome dos 28 países da União Europeia, fixou tarifas finais de 18,1 a 35,9 por cento durante cinco anos para os produtores, incluindo a Bengang Steel Plates, a Handan Iron & Steel e a Hesteel.

Os percentuais se comparam com as taxas provisórias impostas desde outubro de 13,2 a 22,6 por cento, seguindo queixa apresentada pela associação de aço europeia Eurofer em nome dos produtores do bloco ArcelorMittal , Tata Steel e ThyssenKrupp .

O Ministério do Comércio da China disse estar muito preocupado com a decisão e instou a UE a “corrigir seu erro”, acrescentando que tomaria “medidas necessárias” para proteger suas empresas.