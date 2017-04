Turistas chineses voltam a liderar gastos no exterior, diz OMT

Pequim – Os turistas chineses voltaram a liderar o ranking dos viajantes que mais gastam quando se deslocam ao estrangeiro, seguidos por americanos, alemães e britânicos, segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) publicados neste sábado.

A OMT divulgou esta semana que os turistas chineses gastaram US$ 261 bilhões em 2016, 12% mais que no ano anterior, informou hoje o jornal “South China Morning Post”.

O número de viajantes que saíram da China também aumentou 6%, para 135 milhões, um aumento que beneficiou especialmente países da região Ásia Pacífica como Japão, Tailândia e Coreia do Sul.

Segundo a OMT, o turista chinês encabeça a despesa turística no exterior desde 2012 e os deslocamentos ao estrangeiro continuam uma tendência de crescimento de dois dígitos anuais desde 2004.

O turismo procedente dos EUA ocupa o segundo lugar da lista, com gasto de US$ 122 bilhões e aumento de 8% em relação a 2015.

A Alemanha, terceira na lista, gastou US$ 81 bilhões, enquanto que Reino Unido e França, gastaram US$ 64 bilhões e US$ 41 bilhões, respectivamente.