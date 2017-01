O número de turistas em termos mundiais aumentou 4% em 2016, totalizando 1,2 bilhão de pessoas, graças ao número de viajantes provenientes da Ásia (+8%), anunciou nesta terça-feira a Organização Mundial do Turismo.

A Europa continuou sendo a região do mundo mais visitada, com 620 milhões de turistas, mas este número aumentou (2%) mais lentamente do que no ano anterior, pelos temores ligados à segurança em certos países, segundo o organismo mundial com sede em Madri.