Trump quer tirar EUA de acordo com Coreia do Sul, diz jornal

Washington — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando retirar seu país do acordo comercial bilateral assinado com a Coreia do Sul e que entrou em vigor em 2012, informou neste sábado o jornal The Washington Post.

O jornal, que entrevista a funcionários anônimos com conhecimento do tema, afirma que Trump já pediu a seus assessores que preparem a retirada e que o processo formal para retirar os EUA do acordo poderia começar na próxima semana.

Um porta-voz da Casa Branca disse ao The Washington Post que existe um debate em andamento sobre o acordo comercial com a Coreia do Sul, mas nenhum anúncio a respeito por enquanto.

Além disso, o jornal indica que alguns integrantes da equipe de Trump, entre eles o seu secretário de Defesa, James Mattis, e o principal assessor econômico da Casa Branca, Gary Cohn, estão pedindo ao presidente a respeitar o acordo com Seul.

EUA e Coreia do Sul colaboram atualmente para tentar conter a crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte.

No final de junho, Trump recebeu na Casa Branca o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, com quem abordou precisamente as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte e a possibilidade de negociar um novo acordo comercial que substitua o que entrou em vigor em 2012.

Trump criticou reiteradamente durante sua campanha eleitoral esse acordo bilateral e expressou sua preocupação pelo déficit comercial do seu país em relação à Coreia do Sul, que chegou a quase 28 mil milhões o ano passado.