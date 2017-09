Trump intensifica pressão para liberar ajuda a vítimas de Harvey

Washington – O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou que o Congresso precisa combinar um pacote de ajuda para lidar com os estragos causados pela tempestade tropical Harvey à elevação do teto da dívida do governo.

A autoridade enfatizou que as pessoas que sofreram com as fortes chuvas, sobretudo no Texas, precisam receber apoio.

“O presidente e eu acreditamos que isso deve ser vinculado ao financiamento para resposta ao Harvey”, afirmou Mnuchin no domingo. O secretário do Tesouro pediu que os legisladores “deixem a política em segundo plano” para lidar com o problema.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou áreas atingidas pelas chuvas no Texas no fim de semana e disse desejar uma ação rápida do Congresso para liberar ajuda oficial. Mas alguns conservadores na Câmara dos Representantes relutam em liberar um pacote de ajuda com um aumento no teto de endividamento.

Os democratas também mostram-se cautelosos ante a estratégia do governo Trump de unir as duas questões em apenas uma discussão.

O governo, porém, busca fazer essa união, já que assim seria politicamente mais difícil para os congressistas se opor à lei para elevar o teto da dívida.

Trump deve se reunir com líderes do Congresso dos dois partidos nesta semana, quando os congressistas retornam a Washington após o recesso no verão local.

Inicialmente, o teto da dívida seria atingido em 29 de setembro, mas Mnuchin disse que esse prazo deve agora ser ainda mais curto, diante dos gastos inesperados com a resposta ao Harvey. Fonte: Associated Press.