Trump prevê fim do Nafta após renegociação com México e Canadá

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que “provavelmente terminará” com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, sigla em inglês) com o México e o Canadá, cujas conversas de renegociação começaram na semana passada.

“Devo ser honesto (…), pessoalmente não acredito que possamos alcançar um acordo, porque eles (México e Canadá) têm se aproveitado de nós de uma maneira ruim. Eles fizeram grandes negócios, os dois países, mas especialmente o México, que não acredito que possamos alcançar um acordo”, disse Trump, durante um ato político em Phoenix, no estado do Arizona.

“Acredito que provavelmente acabaremos com o Nafta em algum momento”, continuou o presidente.

As conversas de renegociação do Nafta começaram no último dia 16 com uma primeira rodada de reuniões que se alargou até o dia 20.

Este primeiro encontro esteve marcado pela contundência do governo Trump, que assegurou que “o pacto não funcionou para muitos americanos” e afirmou que uma reformulação do mesmo não seria suficiente, frente a mensagens mais conciliadoras de México e Canadá.

A próxima reunião será no México, entre 1º e 5 de setembro, com o objetivo de obter um acordo até o início de 2018.