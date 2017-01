Trump pode acelerar disputa comercial com China, diz Stuhlberger

São Paulo – As políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem acelerar uma possível guerra comercial contra a China, criando sérios impactos aos mercados financeiros, disse o chefe do maior fundo de hedge do Brasil nesta terça-feira.

Luis Stuhlberger, presidente-executivo da Verde Asset Management, disse num seminário do Credit Suisse que Trump pode aumentar os laços com a Rússia e a Índia para compensar o poder crescente da China.

A Verde supervisiona 31 bilhões de reais em ativos.