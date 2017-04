Trump planeja reformar legislação financeira dos EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que seu governo está trabalhando para promover reformas na legislação financeira do país, conhecida como Dodd-Frank, para facilitar para os bancos emprestarem dinheiro.

“Vamos surgir com algo muito forte, muito além das recomendações, vamos fazer coisas que serão muito boas para a indústria bancária para que os bancos possam emprestar dinheiro para as pessoas que precisarem”, disse Trump durante reunião com líderes empresariais da região de Nova York, na Casa Branca.

“Vamos fazer uma importante revisão na (legislação) Dodd-Frank. Queremos restrições fortes, queremos forte regulação. Mas não uma regulação que torne impossível para os bancos emprestar dinheiro para pessoas que vão criar empregos”, disse Trump.