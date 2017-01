Trump planeja indicar executiva do Goldman Sachs para cargo

Nova York – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que planeja indicar Dina Powell, executiva do Goldman Sachs, para um cargo em seu governo.

Nesta quinta, Trump disse que Powell será assistente da Presidência e conselheira sênior de iniciativas econômicas.

Ela irá trabalhar com empreendedorismo, no desenvolvimento de pequenas empresas e no empoderamento das mulheres, segundo o presidente eleito.

Powell, atualmente, é chefe de investimentos de impacto global no Goldman Sachs e presidente da Fundação Goldman Sachs. Recentemente, ela atuou como conselheira informal de Ivanka Trump, filha do bilionário. Fonte: Associated Press.