Trump planeja emitir 3 decretos sobre impostos e regulação na 6ª

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta sexta-feira decretos para avançar com a iniciativa do governo de reduzir o peso de impostos e da regulação.

Entre eles está um que reverte esforços do governo do ex-presidente Barack Obama para impedir que companhias americanas mudem operações para o exterior para evitar impostos, disseram membros da administração no fim da quinta-feira.

Um decreto que será assinado no Tesouro americano irá diretamente ao secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para que sejam revisados todos os impostos regulatórios emitidos no ano passado, com o objetivo de examinar se foi imposto qualquer custo excessivo sobre os contribuintes americanos ou se foi gerada mais complexidade para o código tributário.

Trump também assinará dois decretos já anunciados sobre regulação financeira. Um orientará Mnuchin a revisar a autoridade dada aos reguladores bancários na lei Dodd-Frank.

O outro buscará uma avaliação sobre os poderes usados por um comitê de reguladores financeiros que inclui os presidentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e da Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários americana), conhecido como Conselho de Monitoramento da Estabilidade Financeira.

Fonte: Dow Jones Newswires.