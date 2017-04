Trump planeja corte na principal taxa corporativa

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja divulgar nesta quarta-feira uma proposta para cortar a principal taxa corporativa sobre as chamadas empresas “pass-through”, aquelas em que a receita e as deduções são repassadas para os registros individuais dos proprietários.

A maioria das empresas no país tem esse modelo, entre elas pequenas empresas, mas também grandes companhias globais, fundos de hedge e o próprio negócio de Trump no setor imobiliário.

A intenção do governo é cortar os impostos para essas empresas dos 39,6% atuais para 15%.

Trump também planeja incluir uma renúncia fiscal para gastos em cuidados com crianças, similar à proposta durante a campanha a pedido de sua filha, Ivanka, atualmente um dos principais nomes entre seus assessores na Casa Branca.

Trump disse que deseja reduzir uma série de alíquotas para as pessoas físicas, mas seus assessores ainda debatem o nível adequado para essas taxas.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, defenderia um teto de 37% nessa taxa, segundo fontes ouvidas, abaixo do teto atual de 39,6%, mas acima do de 33% que Trump propôs durante a campanha.

