Trump diz que aumento de impostos sobre ricos é possível

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que os ricos podem ter um aumento de impostos, à medida que busca uma grande reforma fiscal que alcance os democratas opostos a cortes de impostos para os ricos, enquanto republicanos no Congresso estabelecem um prazo para divulgarem seu plano.

A Casa Branca e o Congresso, liderado pelos republicanos, não apresentaram um detalhado plano tributário, apesar de meses de conversas que excluíram democratas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, disse que um esboço será divulgado durante a semana de trabalhos que começa em 25 de setembro, com comitês congressionais elaborando detalhadas legislações nas semanas subsequentes.

Os democratas criticaram os esforços republicanos de reforma tributária como sendo benéficos principalmente aos norte-americanos mais ricos. Trump, um empresário do ramo imobiliário, disse que os ricos não estarão tendo ganhos com o plano, que disse ser voltado para fornecer o maior corte de impostos já feito para a classe média e criar empregos.

“Eu acho que os ricos estarão basicamente onde estão”, disse Trump sobre impostos sobre os ricos, sem especificar o nível de renda. “Se eles tiverem que crescer, eles vão crescer, francamente”.

Trump irá receber na noite desta quarta-feira o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, e a líder democrata da Câmara, Nancy Pelosi, para discutir a agenda legislativa com um foco em reforma tributária, após encontros com grupos bipartidários de parlamentares na noite de terça-feira e na tarde desta quarta-feira.

“Nós devemos ser capazes de nos juntarmos para fazer o governo trabalhar para o povo”, disse Trump a repórteres, conforme se encontrava com oito membros democratas e cinco membros republicanos da Câmara dos Deputados para tentar encontrar senso comum sobre impostos, assim como imigração e saúde.

Perguntado qual a sua mensagem para conservadores céticos que se preocupam por ele estar se aproximando de democratas, Trump disse: “Eu sou um conservador e eu te digo que não sou cético. E eu acho que se pudermos fazer coisas de uma maneira bipartidária, será ótimo. Agora, pode não dar certo”.

Trump pegou líderes republicanos de surpresa na semana passada ao fechar um acordo com Schumer e Pelosi sobre o limite de dívida dos EUA e gastos federais por três meses, e também falou com eles sobre como resolver o destino de 800 mil jovens adultos levados para os EUA ilegalmente quando crianças, os chamados “Dreamers” (Sonhadores).