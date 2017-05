Trump considera adicionar regras cambiais ao Nafta, dizem fontes

Washington – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a senadores que considera adicionar regras que impeçam a manipulação cambial ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), de acordo com funcionários do Congresso, uma mudança na postura da política norte-americana que pode abrir um precedente para outros acordos de comércio.

Robert Lighthizer, o representante do comércio do governo dos EUA, afirmou ao Senado em um encontro nesta quarta-feira que busca estuda regras cambiais como parte da renegociação do acordo comercial que conecta os Estados Unidos e o México.

Um funcionário da Casa Branca confirmou que os EUA buscam algum tipo de regra que discipline o câmbio, mas não soube explicar se ela seria vinculante ou aplicável através dos procedimentos de resolução de conflitos do bloco.

O México e Canadá não estão entre os alvos preferidos do governo Trump quando o assunto é manipulação cambial. Por outro lado, poderia ser interpretada como um precedente para futuras negociações com parceiros asiáticos. Fonte: Dow Jones Newswires.