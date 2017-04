Trump ameaça Canadá por dificultar produtores de leite dos EUA

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira o Canadá de dificultar o comércio dos produtores de leite de Wisconsin e outros estados do país, ao alertar de que não vai tolerar que isso continue acontecendo.

“O Canadá fez com que os negócios para nossos produtores de leite em Wisconsin e outros estados fronteiriços sejam muito difíceis. Não vamos tolerar isso. Observem!”, disse Trump em uma mensagem em sua conta pessoal no Twitter.

Nesta segunda-feira, o governo de Trump anunciou sua decisão de impor uma tarifa de 20% sobre as importações de madeira macia procedente do Canadá, após argumentar que não conseguiu chegar a um acordo a respeito com o país vizinho.

Em uma entrevista ao jornal “The Wall Street Journal”, o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, detalhou que o Canadá já foi notificado da decisão de Trump e que a tarifa será aplicada retroativamente.

A indústria madeireira dos EUA tem se queixado durante décadas de que o Canadá subsidia seus produtores para vender sua madeira a preços inferiores aos do mercado.

A ameaça de Trump acontece enquanto os dois países se preparam para renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), assinado há mais de duas décadas e do qual também o México faz parte.

O NAFTA “é um desastre comercial”, reiterou Trump na semana passada.

Até agora as críticas mais duras de Trump sobre os efeitos danosos do tratado eram para o México, mas nos últimos dias o presidente americano se centrou em acusar o Canadá de prejudicar os agricultores e produtores de leite de seu país.

Por outro lado, Trump prevê assinar hoje uma ordem executiva na qual ordena que sua equipe revise as políticas e leis que regulam o setor agrícola do país, a fim de acabar com as normas que possam “diminuir o crescimento econômico” dos “Estados Unidos rurais”.