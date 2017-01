TPP deve continuar e incluir China e Índia, sugere Peru

Lima – O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, afirmou nesta quinta-feira que espera que o Acordo Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) possa continuar, mesmo sem a presença dos EUA. Para Kuczynski, a inclusão da China e da Índia poderia fazer bem à parceria.

Segundo o presidente peruano, ainda não é hora de outros países seguirem o que foi feito pelos Estados Unidos. Ontem, o novo presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto para retirar o país da TPP.

“Devemos trabalhar com a China, com a Índia, a Austrália e a Nova Zelândia e outros países asiáticos”, disse Kuczynski a uma emissora local. “Vamos tocar as coisas boas da TPP e remover as coisas que não eram tão boas”, afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.