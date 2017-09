Todas as regiões do país abriram vagas pela primeira vez no ano

Brasília – As cinco regiões do país empregaram mais do que demitiram no mês de agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado neta quinta-feira, 21, pelo Ministério do Trabalho. É a primeira vez que isso ocorre em 2017.

O Nordeste foi a região que registrou a maior abertura de vagas (19.964). De acordo com o coordenador-geral de Estatísticas do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, isso se deve às contratações na agricultura na região, somado ao movimento geral do comércio e serviços.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que participaria da coletiva, não chegou a tempo porque seu voo de São Paulo a Brasília atrasou.

Das 27 unidades da federação, 19 registraram saldo positivo. São Paulo e Santa Catarina foram os Estados com melhor desempenho, com saldo de 17.320 e 6.130 respectivamente.