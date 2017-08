TLP será votada na quinta se não der tempo hoje, diz Maia

Igor Gadelha e Felipe Frazão, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 23, no plenário que, caso não consiga votar nesta quarta-feira, colocará a medida provisória (MP) que cria uma nova taxa de juros para balizar os empréstimos do BNDES em votação na quinta-feira, 24, no plenário da Casa.

“Informo ao plenário que chegou a MP 777 e, se não houver tempo hábil hoje (23) após a PEC (da reforma política), ela será votada na sessão extraordinária de amanhã (24). E eu estarei sentado aqui às 10h30 para que a gente possa votar a MP 777 nesta semana”, disse Maia aos demais parlamentares presentes.

A proposta de criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) – uma iniciativa da equipe econômica, em projeto de autoria da Presidência da República – foi aprovada no início da tarde desta quarta-feira, por 17 votos a 6, em uma comissão mista do Congresso Nacional, mas ainda não tinha sido remetida à Câmara.

O governo corre contra o tempo para votar o mais rápido possível a MP, que enfrenta forte resistência da oposição e até de parlamentares da base aliada, como o senador José Serra (PSDB-SP), ex-ministro das Relações Exteriores do governo Temer.

Após passar pelo plenário da Câmara, a matéria ainda precisa ser votada no Senado até 7 de setembro, para evitar que perca a validade.