Temer se reúne com equipe econômica para definir meta de 2018

Brasília – O presidente Michel Temer se reúne na manhã desta sexta-feira com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, para definição da meta de déficit primário de 2018, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O anúncio sobre o déficit fixado para o próximo ano poderá ser feito em seguida no palácio do Planalto, embora não haja certeza a respeito, acrescentou a fonte.

Ao definir a meta de déficit primário para este ano de 139 bilhões de reais para o governo central (governo federal, Banco Central e Previdência), o Executivo já havia apontado previsão de rombo de 79 bilhões de reais para o ano que vem. Analistas do mercado veem resultado muito pior, de 118,3 bilhões de reais, conforme relatório Prisma Fiscal.

Mais cedo nesta semana, uma fonte disse à Reuters que o governo poderia elevar o déficit primário previsto para 2018 em meio ao ritmo ainda lento da recuperação econômica, em direção a uma meta vista como factível.

O governo tem até 15 de abril para definir a meta de resultado primário no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018 que deverá enviar ao Congresso Nacional.