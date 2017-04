Temer reúne-se com bancada feminina, ministros e líderes

Brasília – Acontece nesta noite de segunda-feira, 17, reunião do presidente Michel Temer e deputadas da bancada feminina da base aliada.

De acordo com a assessoria do Planalto, também participam do encontro os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles; da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy; da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Apesar de a bancada feminina da Câmara ser composta por 55 deputadas, das quais 42 da base aliada do governo, apenas oito, conforme lista do Planalto, estão no encontro.

São elas: Jozi Araujo, Leandre, Luana Costa, Magda Mofatto, Pollyana Gama, Raquel Muniz, Rosangela Gomes e Soraya Santos.

A bancada quer mudanças no texto da reforma da Previdência, que será apresentado nesta terça-feira, 18, a parlamentares da base em café da manhã no Alvorada e depois terá seu parecer lido na comissão especial.

Segundo uma fonte do Planalto, na reunião que o presidente teve no domingo à noite no Alvorada com líderes e ministros ficou acertado que o relatório não vai alterar a idade mínima de aposentadoria das mulheres.

No entanto, a definição em relação à idade mínima será feita em plenário.

De acordo com uma fonte que participa das negociações, a bancada feminina deve apresentar uma emenda no plenário alterando a idade mínima das mulheres de 65 para 62 anos.

Segundo essa mesma fonte, a base aliada já teria se comprometido a aprovar a emenda.

Além dos ministros e das deputadas, o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, e o presidente da comissão, deputado Carlos Marun, também participam do encontro.

Estão presentes ainda o líder do governo no Congresso, deputado André Moura;o líder do governo no Senado, Romero Jucá; o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro; a senadora Rose de Freitas, e o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano.