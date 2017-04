Temer elogia redução da Selic no Twitter

O presidente Michel Temer elogiou nesta quarta-feira a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, a 11,25 por cento ao ano, e afirmou que a medida “vai ajudar a acelerar o crescimento econômico do país e gerar empregos para os brasileiros”.

“A inflação em queda e a redução da taxa Selic vão estimular a economia, a produção industrial e o consumo interno. Com determinação para tocar as reformas que o país precisa, vamos colocando o Brasil no rumo certo”, afirmou o presidente no Twitter.