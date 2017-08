Temer e Cartes se comprometem a trabalhar no acordo Mercosul-UE

Brasília – Os presidentes do Brasil, Michel Temer, e do Paraguai, Horacio Cartes, se comprometeram nesta segunda-feira a impulsionar uma maior coordenação entre ambos os países para tentar finalizar logo as negociações que há anos buscam um acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia (UE).

Em comunicado conjunto divulgado após a reunião que tiveram nesta segunda-feira em Brasília, os dois governantes elogiaram os avanços dos últimos meses nas negociações e se comprometeram a trabalhar para finalizá-las o mais breve possível.

“Os presidentes abordaram os avanços nas negociações com a União Europeia e destacaram o clima construtivo e positivo existente entre ambas as partes para alcançar um acordo mutuamente benéfico, que permitirá fortalecer ainda mais os históricos laços políticos e de cooperação existentes entre ambos os bloco”, diz a nota.

Para os chefes de Brasil e Paraguai, países fundadores do Mercosul com Argentina e Uruguai, é “importante uma coordenação mais estreita para finalizar em breve as negociações para alcançar o Acordo de Associação Birregional”.

O Brasil, que assumiu a presidência rotativa do Mercosul em julho passado, disse que uma das prioridades da atual gestão é alcançar um acordo com a UE.

Em recentes declarações, o ministro brasileiro de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse que o Brasil quer que o acordo possa ser assinado em um ato paralelo à reunião ministerial que a Organização Mundial do Comércio (OMC) terá em dezembro em Buenos Aires.

O acordo de livre-comércio entre ambos os blocos é negociado há quase duas décadas e, após várias dificuldades e anos de estancamento, voltou a ser impulsionado no ano passado.

Temer e Cartes também expressaram satisfação pelos avanços do Mercosul nas negociações de livre-comércio com os países da Associação Europeia de Livre-Comércio, da qual fazem parte Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia.

Também destacaram os esforços do Mercosul para expandir os atuais acordos com a Índia e os países centro-americanos; o progresso do diálogo comercial com o Canadá e o início das conversas com potenciais sócios como Líbano e Marrocos.

“Os presidentes reafirmaram o caráter estratégico que atribuem à inserção competitiva do Mercosul nos fluxos internacionais de comércio e nas cadeias globais de valor, e consideram essencial a ampliação e o aprofundamento dos acordos comerciais do bloco”, declararam em comunicado.

Para os dois governantes, a sequência de Brasil e Paraguai na presidência temporária do bloco (já que o país vizinho a assumirá em 2018) “constitui uma oportunidade para avançar em ações destinadas a aprofundar a integração econômica do bloco”.