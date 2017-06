Temer diz que seu governo ampliou relação comercial com a Rússia

Moscou – O presidente Michel Temer destacou nesta terça-feira o aumento das relações comerciais com a Rússia desde que assumiu o governo, ao se reunir com o presidente da Duma, o parlamento russo, Viacheslav Volodin.

“No ano transcorrido desde que ocupei a cadeira presidencial, o comércio bilateral entre nossos Estados aumentou consideravelmente. Se nos referirmos a exportações e importações, o aumento foi de 40%”, disse Temer.

O presidente destacou que amanhã, quando se reunirá com Vladimir Putin, ambos assinarão uma série de documentos que favorecerão a cooperação entre ambos os países e será uma mostra da grande “maturidade” das relações entre Rússia e Brasil.

Temer acrescentou que hoje, início de sua visita de dois dias a Moscou, se reunirá com empresários russos para convidá-los a “investir mais energicamente” na economia brasileira, em particular em setores como energia, ferrovias, estradas, instalações portuárias e aeroportos.

“Gostei muito da sua proposta de desenvolver e aprofundar os laços entre os nossos parlamentos”, disse Temer a Volodin, a quem convidou a visitar o Brasil.

O presidente, cuja visita a Moscou coincide com a realização da Copa das Confederações, uma prévia da Copa do Mundo, ambas com sede na Rússia, não evitou falar de futebol em sua conversa com o líder da Duma.

“O nosso sincero desejo é que no final (do Mundial) se enfrentem as seleções de Brasil e Rússia”, apontou.