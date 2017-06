Temer diz que país está crescendo a taxa superior à prevista

O presidente Michel Temer voltou a usar as redes sociais para comemorar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2017, divulgado nesta quinta-feira, 1, pelo IBGE.

Em vídeo postado na sua página do Twitter, Temer lembra que a economia cresceu 1% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o quarto trimestre de 2016, e que este é o primeiro número positivo depois de dois anos consecutivos de queda do PIB.

“O Brasil venceu a recessão. Estamos crescendo e é uma taxa superior ao que boa parte dos analistas previam”, comemorou o presidente.

Temer afirma no vídeo que, há pouco mais de um ano, quando assumiu a presidência da República, “o Brasil estava mergulhado na mais profunda recessão de sua história”.

“O número de hoje marca o renascimento da economia brasileira em bases sólidas e sustentáveis. Este número é resultado de um ano de trabalho. Trabalho do meu governo em sintonia com o Congresso Nacional, ouvindo a sociedade para promover as reformas adiadas por tanto tempo”, afirma.

O Brasil saiu da recessão. Esta é a boa nova que partilho hoje com os brasileiros. Estamos crescendo e logo a boa notícia será o emprego pic.twitter.com/10Ig1vHpem — Michel Temer (@MichelTemer) June 1, 2017

Segundo ele, o crescimento registrado pelo IBGE é uma conquista de todos os brasileiros. “Com responsabilidade social e fiscal conseguimos voltar a crescer.

Nossa inflação, hoje sob controle, encerrará o ano abaixo do centro da meta”, disse, lembrando que isso significa mais poder de compra.

Em seguida, Temer afirmou que o controle da inflação tem permitido a queda da taxa de juros e lembrou que ontem o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic de 11,25% para 10 25% ao ano, marcando a sexta queda consecutiva da taxa.

“Menor inflação, juros em queda, conquistas de um ano de trabalho. O Brasil saiu da recessão e esta é a boa notícia que quero partilhar hoje com a sociedade brasileira. Estamos crescendo e logo será o emprego a nos trazer as boas novas. Mais renda, mais trabalho”, encerra o presidente.

Pela manhã, logo que o IBGE divulgou os números do PIB, Temer já havia comemorado os dados também pelo Twitter, com a frase: “Acabou a recessão!”