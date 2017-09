Temer diz que não pensa em privatizar a Petrobras

Nova York – A Petrobras tem uma “simbologia muito forte para o Brasil” e não se pensa em privatizar a petroleira, diferentemente do que está acontecendo com a estatal do setor elétrico Eletrobras , disse o presidente Michel Temer durante evento da Reuters, em Nova York, nesta quarta-feira.

“É um gesto importante e ousado abrir o capital da Eletrobras para iniciativa privada”, afirmou Temer, ao comentar o processo de desestatização da elétrica, que deve estar concluído até o final do primeiro semestre de 2018, segundo os planos do governo.

