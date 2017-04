Temer diz que Brasil abre novas portas ao investimento espanhol

Brasília – O presidente Michel Temer recebeu nesta segunda-feira o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, e afirmou que, com as reformas estruturais que desenvolve, uma nova porta é aberta para o investimento espanhol.

A Espanha, segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos, com capitais acumulados pela ordem dos US$ 65 bilhões, é um parceiro “importantíssimo”, disse Temer ao lado de Rajoy, em um pronunciamento para jornalistas.

Temer destacou que o investimento espanhol teve dois grandes momentos no Brasil, na década de 90 e em 2008, em plena crise mundial. Ele também assegurou que as reformas das leis trabalhistas e a reforma da previdência que o governo vem trabalhando serão um atrativo a mais para os empresários espanhóis, que encontrarão no Brasil um destino “mais seguro” e “confiável” para seus negócios.

Temer comparou este “grande momento” do Brasil com a situação de crise que a Espanha viveu há alguns anos e que o governo de Rajoy enfrentou “com grandes reformas”, que permitiram recuperar a economia e fizeram com que hoje “o presidente espanhol seja aplaudido pelos cidadãos”.

Ele também valorizou o “decisivo” incentivo que a Espanha e Rajoy deram às negociações para um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, integrado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com Venezuela suspensa.

“O presidente (Rajoy) voltou a nos dizer hoje que a Espanha vai colaborar enormemente para a finalização desse acordo”, indicou Temer.

Após o pronunciamento, os governantes foram ao Palácio do Itamaraty e de lá Rajoy partirá para São Paulo, a segunda escala de sua visita. Nessa cidade, ele participará do ato de lançamento do cabo submarino de telecomunicações “Telebras-Islalink” e do encerramento do I Fórum Espanha-Brasil, com empresários de ambos os países.

Amanhã, ele se reunirá com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e com membros da comunidade espanhola no estado e inaugurará um fórum empresarial, que terá como objetivo favorecer a colaboração e os investimentos mútuos. Para além das companhias mais consolidadas, o encontro atenderá de forma especial às pequenas e médias empresas espanholas, que o governo destaca como especialmente ativas no Brasil.

Uma vez concluídas suas atividades em São Paulo, Rajoy irá para Montevidéu, onde na quarta-feira se reunirá com o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez.