Temer comemora recuo da inflação e diz que espera queda dos juros

O presidente Michel Temer comemorou nesta segunda-feira o recuo do inflação nos últimos meses e disse que, por conta disso, espera uma queda dos juros que ajude na recuperação econômica.

Em evento para entrega de ambulâncias do Samu, em Esteio (RS), Temer ressaltou, porém, que aguarda uma queda “responsável” dos juros.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decide na quarta-feira o nível da taxa básica de juros, com expectativa majoritária no mercado de corte de 0,5 ponto percentual, dos 13,75 por cento ao ano atuais.