Temer autoriza municípios e Estado a parcelarem dívidas com INSS

Brasília – O presidente Michel Temer assinou nesta terça-feira medida provisória autorizando o parcelamento em 200 vezes dos débitos dos municípios e Estados com o INSS, com desconto de 25 por cento nos encargos das dívidas, 25 por cento das multas e 80 por cento dos juros.

De acordo com dados do governo federal, cerca de 4 mil prefeituras devem cerca de 75 bilhões de reais ao INSS.

Em discurso, durante a abertura da 20ª Marcha Nacional dos Prefeitos, Temer comemorou o resultado da primeira prévia do Produto Interno Bruto deste ano, que cresceu 1,1 por cento no primeiro trimestre deste ano, e o anúncio da criação de quase 60 mil vagas de emprego no mês de abril.

“O PIB do último trimestre foi o maior dos últimos anos. Estamos recuperando a economia brasileira”, disse Temer aos prefeitos reunidos em Brasília.