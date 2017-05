Temer antecipou a Joesley corte nos juros, dizem sites

São Paulo – O presidente Michel Temer teria antecipado a Joesley Batista, um dos controladores da JBS, que o Copom cortaria a Selic, taxa básica de juros da economia, em um ponto percentual.

A informação foi publicada na manhã desta quarta-feira pelo site O Antagonista e confirmada pela Folha de São Paulo.

A conversa teria acontecido no mesmo 7 de março onde foi discutida a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha.

O Copom se reuniria mais de um mês depois, nos dias 11 e 12 de abril, quando houve o corte de 1 p.p..

O Antagonista afirma que para a Procuradoria, é um dos mais graves crimes do presidente da República.

A posse de informação privilegiada dessa natureza permite a obtenção de vantagens financeiras com o mercado de juros futuros.

A dúvida que fica é se os cortes são cravados com tanta antecedência, já que pelo menos em teoria o Copom deve avaliar constantemente as mudanças no cenário doméstico e internacional.